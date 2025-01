Africký mor prasat

Od pondělí 20. ledna začíná druhá etapa odlovu divokých prasat

V Praze dne 17. 1. 2025 Tisková zpráva

Od pondělka bude na vybraných místech Libereckého kraje pokračovat akce, při níž s odstřelem divočáků kvůli africkému moru prasat pomohou policejní střelci

Od pondělí 20. ledna bude v části Libereckého kraje pokračovat akce v jejímž rámci budou s odstřelem přemnožených prasat divokých pomáhat policejní střelci. Odstřel má pomoci zabránit možnému šíření afrického moru prasat (AMP) z oblasti, kde se tato nákaza vyskytuje. Odstřel bude zpočátku probíhat v honitbách Rádlo na Jablonecku, Liberec-Vesec a Vratislavice na Liberecku. Na základě údajů z monitoringu černé zvěře drony a fotopastmi pak bude pravděpodobně odstřel pokračovat i v dalších vytipovaných honitbách. Odstřel bude probíhat ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách vždy od pondělí do čtvrtka, a to až do 13. února 2025. Z bezpečnostních důvodů bude v ohraničeném území v tuto dobu omezen volný pohyb osob.

Území, v němž bude intenzivní lov probíhat, bude, tak jako v první etapě v závěru loňského roku, opatřeno informačními cedulemi, upozorňujícími veřejnost na tento fakt. Pohyb osob bude na území příslušných honiteb omezen ve dny lovu vždy od 18:00 do 6:00 ráno. Osoby, které se v oblasti budou pohybovat obdrží na své mobilní telefony automatické varovné zprávy.

Policie ČR do druhé etapy akce, která začne v pondělí 20. ledna a potrvá do 13. února, nasadí v každém turnusu 18 odstřelovačů, kteří budou opět úzce spolupracovat se Státní veterinární správou a místními mysliveckými spolky.

„Bezpečnost je pro nás prioritou. V první etapě vše díky občanům a jejich respektování pravidel probíhalo bez problémů a věříme, že tomu tak bude i nyní. Děkujeme za pochopení a spolupráci,“ uvedl Petr Koutný, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR.

Na intenzivní spolupráci ministerstev zemědělství, vnitra a dopravy ve věci boje proti africkému moru prasat se usnesla vláda koncem loňského srpna. Aktivní zapojení policejních střelců výrazně napomohlo eradikaci afrického moru prasat již v roce 2017 na Zlínsku. Během prvního turnusu aktuální akce se díky místním myslivcům i policejním střelcům podařilo na sklonku roku významně snížit populaci divokých prasat v oblasti, nicméně i nadále se zde dle kvalifikovaných odhadů odborníků z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti vyskytuje 60 až 80 kusů divočáků.

„Odstřel divočáků představuje společnou koordinovanou akci mnoha složek ve veřejném zájmu s cílem zabránit šíření nebezpečné nákazy a tím možným velkým ekonomickým škodám. K těm by došlo zejména v moment, kdy by se nákaza rozšířila do chovů domácích prasat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

SVS v polovině loňského roku s ohledem na nepříznivou nákazovou situaci AMP a na základě nabytých poznatků i zkušeností ze zahraničí vypracovala strategii boje proti AMP, která je opřena o několik pilířů. Prvním z nich je nutnost propátrávat terén a vyhledávat uhynulé kusy, které jsou následně laboratorně vyšetřené na AMP. Tato povinnost je kromě jiného stanovena uživatelům honiteb mimořádnými veterinárními opatřeními. Druhým pilířem je stavba umělých bariér, hlavně plotů. Logickou snahou je již vybudovaná oplocení rychlostních silnic a doplnit ploty i jinde. Toto řešení je dlouhodobějšího charakteru a naráží na řadu komplikací zejména z důvodu vlastnictví pozemků. Třetím zásadním pilířem je snižování populace nebo četnosti populace prasat v daném území. Čtvrtým pilířem je pečlivý monitoring, což není jen vyhledávání a vyšetřování uhynulých volně žijících prasat, ale i využití monitorovacích prostředků jako jsou fotopasti a drony.

Za loňský rok eviduje SVS 27 potvrzených případů AMP u prasat divokých (13 ulovených a 14 uhynulých), proto byla SVS nucena čtyřikrát zvětšovat uzavřená pásma, a to na současných 1640 km². Původně mělo pásmo infekce 200 km². Pozitivní skutečností je, že poslední případ pochází z loňského srpna, od té doby skončila všechna vyšetření ulovených i uhynulých divokých prasat na našem území negativním výsledkem. Od počátku nákazy v závěru roku 2022 evidujeme v ČR celkem 84 případů AMP u uhynulých či ulovených prasat divokých.

