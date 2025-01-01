Zpráva úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala „o zpřístupnění (zaslání) následujícího dokumentu:
Zpráva o získaných údajích: Mimořádná událost 21. prosince 2023 - střelba na FF UK - Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidenta
Tento dokument obsahující 50 stran byl již v plném znění poskytnut 15. července 2024 jinému žadateli na základě stejné žádosti (tedy Policejní prezidium dokument nepovažuje za tajný, když ho zmíněné osobě poskytlo). Tento žadatel není však můj známý a tudíž si nemohu o kopii požádat u něj. Žádám tedy o zaslání zmiňovaného dokumentu na můj e-mail nebo adresu uvedené výše.“
Policie České republiky poskytla žadatelce požadovanou informaci, tj. zprávu o získaných údajích ohledně mimořádné události dne 21. prosince 2023 – střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zpracovanou úřadem vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky. Povinný subjekt znečitelnil v textu poskytnutého dokumentu veškeré informace mající charakter osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve spojení s ustanoveními § 24 odst. 1 a § 25 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, to znamená, že text poskytnutého dokumentu v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. „anonymizoval“. Ve vztahu k ostatním znečitelněným částem textu poskytnutého dokumentu zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.
PhDr. Jiří Vokuš, 8. srpna 2025