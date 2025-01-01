Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zpráva od dcery nebo syna z jiného čísla může být podvod!
Podvodníci kontaktují své oběti z neznámého čísla pomocí aplikace WhatsApp.
Policisté z lounského okresu opět a znovu řeší případy online podvodu. Tentokrát se podvodníci zaměřují na rodinné vazby a snaží se ze svých obětí vylákat peníze pod emoční záminkou, že jejich dcera či syn jsou ve finanční tísni a potřebují urgentní převod peněz.
Naši policisté nyní řeší dva případy popsaného podvodu, přičemž se obětí stala sedmapadesátiletá žena a pětapadesátiletý muž. Oba obdrželi zprávy jako přes kopírák, které nakonec ústily v požadavek o zaslání finančních prostředků. Podvodníci pod zmíněnou záminkou vylákali celkem přes 87 tisíc korun a o další finance ještě usilovali. V momentě, kdy si poškozené osoby uvědomily, že se jedná o podvod, celou věc nahlásily strážcům zákona.
Chápeme, že strach o rodinu může udělat své, ale ověřte si, zda Vám opravdu píše rodinný příslušník. I přestože podvodník na druhé straně, vydávajíc se za vašeho potomka, tvrdí, že ztratil telefon, a proto píše z jiného čísla, než na které jste zvyklí, zkuste vytočit právě to číslo, pod kterým máte uloženého svého blízkého. Pokud si i tak nejste jisti, poraďte se s rodinou či přáteli nebo zavolejte na linku 158, kde se pokusíme pomoci, jak to jen umíme.
28. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje