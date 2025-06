Zpráva o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6

ve věci akce „JANEK“

Dne 17. 12. 2024 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudek, kterým uznal vinnou bývalou agentku Státní bezpečnosti (StB) H. M. (74), že se

v letech 1979-1982 podílela na jednání již zemřelých důstojníků StB mjr. O. F. (97) a kpt. F. V. (85), jejichž trestní stíhání bylo pro nepřípustnost odloženo, když byla jmenovanými příslušníky nasazena a úkolována pro styk s poškozeným básníkem P. J., a to za účelem předávání informací o poškozeném, což umožňovalo StB rozkrývat důvěrné styky poškozeného s tzv. pravicovými exponenty z oblasti kultury, co aktuálně tvoří, jak psychicky snáší výslechy se StB, jak vnímá opatření StB proti osobám z jeho okolí a jaké jsou jeho úvahy ohledně svého trvalého vystěhování do zahraničí.

Poškozený byl v zájmu StB proto, že se stýkal se signatáři Prohlášení Charty 77, se kterou se plně ztotožňoval, a aktivně působil v samizdatové Edici Petlici.

Obžalovaná byla z účastenství na zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) tr. z. ve znění účinném do 30. 11. 2011 odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců.

Rozsudek nabyl právní moci dne 17. 12. 2024 a u Obvodního soudu pro Prahu 6 je evidován pod sp. zn. 1 T 104/2024.

vytisknout e-mailem