Zpráva o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6
ve věci akce StB „Krysa“
Dne 21. 1. 2026 Obvodní soud pro Prahu 6 schválil dohodu o vině a trestu bývalého důstojníka Státní bezpečnosti ze správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli, tzv. X. správy Sboru národní bezpečnosti, poručíka JUDr. P. B. (74).
Obžalovaný při výkonu služby v Praze 6 na počátku 80. let jako tzv. „řídící orgán“ plánoval, realizoval a vyhodnocoval profylakticko-rozkladná opatření proti autorce samizdatové literatury, vydávané v Edici Petlice, Edici Expedice a ’68 Publishers, a jejímu manželovi, který spolupracoval s Československou televizí a rozhlasem, s cílem, aby zanechali své tvůrčí činnosti a trvale se vystěhovali z ČSSR. Takovými opatřeními byly např. nucené styky, přezkušování z pravidel silničního provozu, kontroly technického stavu vozidla a působení na zaměstnavatele poškozeného, aby s ním byla rozvázána spolupráce. Manželé nakonec šikaně StB nepodlehli a z Československa se nevystěhovali.
Za spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby obžalovaný přijal podmíněný dvouletý trest odnětí svobody.
Rozsudek nabyl právní moci dne 21. 1. 2026 a u Obvodního soudu pro Prahu 6 je evidován pod sp. zn. 16 T 125/2025.