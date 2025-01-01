Zpráva o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6
ve věci akcí StB „DOM“ a „TRAFO“
Dne 16. 7. 2025 Obvodní soud pro Prahu 6 uznal vinnými bývalého důstojníka 2. oddělení X. správy Sboru národní bezpečnosti, a to v pozici náčelníka oddělení kpt. RSDr. V. K. (84) a jeho podřízeného npor. J. Š. (79) v pozici staršího referenta, tím že
při výkonu služby v letech 1976-1980 v rámci činnosti Státní bezpečnosti, zaměřené na potlačování projevů tzv. nepřátelských osob, plánovali a realizovali tzv. profylakticko-rozkladná opatření, kterými chtěli docílit vystěhování dvou poškozených osob, které byly aktivními odpůrci režimu a signatáři Charty 77.
U poškozeného J. V. rozpracovaného v rámci akce „DOM“ docházelo k opakovaným výslechům, odposlechům, prohlídkám obydlí a nasazení několika tajných spolupracovníků. Byly prováděny intervence v jeho zaměstnání a snaha o ukončení činnosti jeho hudební skupiny DOM. Poškozený J. V. byl tímto dlouhotrvajícím psychickým nátlakem donucen k vystěhování z Československa, byl zařazen na index nežádoucích osob a zbaven československého občanství.
U poškozeného J. T. rozpracovaného v rámci akce „TRAFO“ docházelo rovněž k opakovaným výslechům, odposlechům, prohlídkám obydlí a zadržení. Byla vyvíjena snaha docílit jeho kompromitace mezi přáteli a intervence v jeho zaměstnání. J. T. dle sdělení Státní bezpečnosti od svého „závadového“ jednání pod vlivem provedených opatření upustil a k vystěhování se nakonec nerozhodl.
Oba obžalovaní byli za spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 11. 2011, odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.
Rozsudek je evidován u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 1 T 38/2025, který nabyl právní moci dne 16. 7. 2025.