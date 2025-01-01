Zpráva o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6
ve věci akce StB "Zástupce"
Dne 26. 6. 2025 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudek, jímž uznal vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku ve znění účinném do 30. 11. 2011 bývalého příslušníka Státní bezpečnosti (StB) nadporučíka J. Ž. (75) z XI. správy Sboru národní bezpečnosti, která byla zaměřená na kontrarozvědnou ochranu ekonomiky a odhalování nepřátelské činnosti pravicově oportunistických sil v Československu.
Obžalovaný v letech 1981 až 1983 v Praze 6 při výkonu služby plánoval, realizoval a vyhodnocoval kontrarozvědná opatření proti bývalému vedoucímu odbornému referentovi na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj s cílem postihu za jeho "záporný poměr k socialistickému zřízení a sklon k obdivu západního způsobu života". Výsledkem těchto opatření bylo propuštění vysokoškolsky vzdělaného a kvalifikovaného pracovníka z vedoucí funkce a jeho následné nedobrovolné uplatnění na pozici s nižším výdělkem a kvalifikací v podniku Kovošrot.
Za spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby byl obžalovaný odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.
Rozsudek nabyl právní moci dne 24. 9. 2025 a u Obvodního soudu pro Prahu 6 je evidován pod sp. zn. 58 T 21/2025.