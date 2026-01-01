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Zpráva o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1

ve věci akce StB „Skupinář“ 

Dne 24. 6. 2026 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudek, kterým uznal vinným bývalého operativního pracovníka z pražské správy StB podpraporčíka M. K. (68).

Obžalovaný v letech 1981-1982 prováděl tzv. profylakticko-rozkladná opatření proti poškozenému vedoucímu amatérské punkové skupiny Panchart s cílem tuto kapelu rozložit a o jeho umělecké činnosti související s „negativním ovlivňováním“ mládeže informoval vedení fakulty a navrhl zahájit kárné řízení, které mělo vést k jeho vyloučení ze studia. Na konci roku 1982 byl poškozený pro porušení pravidel socialistického soužití vyloučen z vysoké školy.

Obžalovanému byl za spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku ve znění účinném do 30. 11. 2011 uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou let.  

Rozsudek nabyl právní moci dne 25. 6. 2026 a u Obvodního soudu pro Prahu 1 je evidován pod sp. zn. 8 T 57/2026.

Reference:
Punkový frontman vyloučen z vysoké školy po zásahu StB - Policie České republiky

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