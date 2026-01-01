Zpráva o rozsudcích Obvodního soudu pro Prahu 1
ve věci akcí StB „Redaktor“ a „Stáňa“
Obvodní soud pro Prahu 1 dne 22. 10. 2025 rozsudkem schválil dohodu o vině a trestu obviněného podporučíka Ing. V. K. (72) a dne 25. 2. 2026 rozsudkem uznal vinnými obžalované nadporučíka Ing. F. N. (82) a poručíka Ing. Z. V. (77).
Tito tři bývalí důstojníci pražské StB se při výkonu svých pravomocí v období let 1978 a 1979 podíleli na sérii tzv. preventivních opatření vůči dvěma poškozeným, jejichž cílem bylo zadokumentovat a postihnout jejich činnost z důvodu, že se v předchozím období z pozice členů redakční rady podíleli na vydávání protispolečenského časopisu LEDVINA. Postihem bylo propuštění poškozených ze zaměstnání, konkrétně z Ministerstva zemědělství a výživy a národního podniku Závody průmyslové automatizace Vinohrady.
Obviněnému a oběma obžalovaným byl za spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku ve znění účinném do 30. 11. 2011 uložen podmíněný dvouletý trest odnětí svobody.
Rozsudky nabyly právní moci dne 22. 10. 2025 a 27. 5. 2026 a u Obvodního soudu pro Prahu 1 jsou evidovány pod sp. zn. 8 T 120/2025.