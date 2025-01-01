Zpoplatnění žádosti
Žadatelka požádala o následující informace (cituji):
„…pro účely své studijní rešerše na téma úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v kontextu zákona č. 106/1999 Sb., vás, jakožto povinný subjekt dle téhož zákona, žádám o poskytnutí následujících informací:
- Setkali jste se někdy se situací, že by dva různí žadatelé dle zákona o svobodném přístupu k informacím nezávisle na sobě žádali o tutéž informaci, přičemž poskytnutí této informace si vyžádalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb.?
- Pokud ano, uložili jste žadateli druhému v pořadí povinnost zaplatit stejnou úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání jako žadateli v pořadí prvnímu?“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadatelce následující informace:
Policie České republiky nemá nikde explicitně zaznamenáno, zda k popsané situaci došlo, a pokud ano, jak tato situace byla řešena. Musela by být provedena analýza vyřizovaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a požadovaná informace by musela být nově vytvořena. Jen pro představu uvádíme, že v roce 2024 bylo Policií České republiky zaevidováno 2.139 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2023 bylo evidováno 1.678 žádostí a v roce 2022 Policie České republiky přijala 1.709 žádostí (https://policie.gov.cz/clanek/o-nas-povinne-zverejnovane-vyrocni-zpravy-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx).
Nicméně pro řešení popisované situace by odbor komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia České republiky jako metodické pracoviště pro problematiku svobodného přístupu k informacím v Policii České republiky doporučil zpracovateli takových po sobě jdoucích žádostí aplikovat závěry, ke kterým dospěli autoři komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb. k ustanovení § 17 a to, že informace je vyhledána až v okamžiku, kdy byly náklady vynaložené na toto její vyhledání zcela zaplaceny. Pokud tak žadatel k první podané žádosti neučinil, tyto náklady jsou stále neuhrazené, a tedy informace nelze považovat z hlediska úhrady nákladů za vyhledané informace a ani z hlediska § 5 odst. 3 na takové informace nelze pohlížet jako na informace poskytnuté na žádost). I vůči tomuto dalšímu žadateli je pak možné dosud neuhrazené náklady požadovat. (Furek A., Rohanz L., Jirovec T. Zákon o svobodném přístupu k informacím, Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2016, s 1007).
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 3. 12. 2025