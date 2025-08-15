Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zpomal, mysli a chraň sebe i ostatní!
Motorkář. Dvě kola, jedna stopa, jeden život!
S příchodem letních měsíců zaznamenáváme na silnicích Ústeckého kraje každoročně nárůst počtu motorkářů. Bohužel s tím roste i počet dopravních nehod, při nichž jsou motocyklisté často vážně zraněni. Policie ČR upozorňuje na alarmující statistiky a vyzývá k obezřetnosti, zejména mladé a nezkušené řidiče motocyklů.
Od začátku letošního roku do konce července evidujeme v Ústeckém kraji již 116 dopravních nehod s účastí motocyklistů. Ve většině případů dochází k vážným zraněním motorkářů a jejich spolujezdců. Na silnicích Ústeckého kraje bohužel i v letošním roce jeden motorkářský život vyhasl. V loňském roce bylo těchto případů celkem pět. Smutným ukazatelem je skutečnost, že ve dvou třetinách dopravních nehod motorkářů je viníkem právě řidič motocyklu.
Zvláštní pozornost věnujeme mladým motocyklistům, kteří často nemají dostatečné zkušenosti s ovládáním výkonného stroje. Nezvládnutí řízení, nepřiměřená rychlost, špatné reakce na krizové situace a nedostatečná výbava jsou častými příčinami vážných nehod, mnohdy zcela zbytečně s fatálním koncem.
V posledních týdnech se objevují také případy, kdy motocyklisté havarují kvůli špatně zajištěnému nákladu, který odpadl jinému účastníkovi silničního provozu a zůstal na vozovce, kdy se jedná například o rozsypané obilí z traktorů a nákladních vozidel. Takový materiál na silnici představuje vážné riziko, zejména v zatáčkách, kde může dojít ke smyku a pádu. Nemluvě o problematickém šetření okolností takovýchto nehod, a z toho vyplývající odpovědnost řidiče, který si svůj náklad nezajistil dostatečně a způsobil tak překážku v silničním provozu.
Policie ČR proto apeluje na všechny motocyklisty, aby dodržovali následující zásady bezpečné jízdy:
- Používejte ochranné pomůcky. Kvalitní přilba, reflexní oblečení, pevná obuv a rukavice jsou základ.
- Nepřeceňujte své schopnosti. Zejména mladí řidiči by měli jezdit s rozvahou a postupně získávat zkušenosti.
- Přizpůsobte rychlost podmínkám. Stav vozovky, počasí a hustota provozu musí být vždy zohledněny.
- Udržujte bezpečný odstup. Při jízdě ve skupině dodržujte dostatečné rozestupy.
- Pravidelně kontrolujte technický stav motocyklu. Brzdy, pneumatiky a osvětlení musí být v pořádku.
- Buďte viditelní. Používejte reflexní prvky a zapnutá světla i během dne.
- Reagujte včas a správně. Investice do tréninku se vyplatí. Na polygonu můžete nacvičit krizové situace, například smyk nebo náhlé brzdění.
Motocyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin na silnicích. Každá nehoda může mít těžké a někdy i nevratné následky. Je tedy víc než na místě jezdit s rozumem, nepodceňovat rizika a chránit nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
A nezapomeňme, že prevence byla, je a bude jediným účinným klíčem k naší bezpečnosti!
15. srpna 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje