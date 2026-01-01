Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zodpovědný pohyb v online světě začíná u každého z nás
Každý by měl mít možnost zvolit si svou vlastní životní cestu!
U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu, který vychází na 10. února, se v letošním roce zaměřujeme na problematiku ochrany dětí a mládeže v online prostředí, se zvláštním důrazem na mravnost, prevenci rizikového chování a trestnou činnost páchanou prostřednictvím internetu.
Internet, sociální sítě a online komunikační platformy jsou dnes běžnou součástí života dětí, a to již od jejich útlého věku. Vedle všech pozitiv však přinášejí i závažná rizika. Nejen policisté se dlouhodobě setkávají s případy šíření nevhodného a sexuálně laděného obsahu, kyberšikany, online vydírání, navazování nebezpečných kontaktů či zneužívání osobních a intimních materiálů dětí. Mnohdy je to práce rodičů, kteří v úmyslu ponechat si fotografie svých ratolestí na památku, umístí jejich fotografie na sociální sítě, kde však nad těmito fotografiemi ztrácí veškerou kontrolu.
Děti a dospívající si často neuvědomují důsledky svého jednání v online prostředí, což je v tomto virtuálním světě zneužíváno a důvěra obětí je získávána velmi promyšleným způsobem. Důraz je kladen nejen na postih trestné činnosti, ale také na prevenci a osvětu.
V rámci preventivních aktivit policisté spolupracují se školami, obcemi i dalšími institucemi a zaměřují se zejména na toto:
- bezpečné chování dětí na internetu a sociálních sítích;
- ochrana osobních údajů a soukromí;
- respekt a slušnost v online komunikaci;
- rozpoznání varovných signálů a rizikových situací;
- včasné vyhledání pomoci.
Tímto sdělením zároveň apelujeme na rodiče a zákonné zástupce, aby se aktivně zajímali o pohyb v online světě svých dětí, komunikovali s nimi o možných rizicích a nebáli se v případě jakýchkoliv podezření na možnou trestnou činnost obrátit přímo na linku 158.
Správné zacházení s digitální stopou je klíčové pro udržení bezpečnosti a soukromí v online světě. V rámci Dne bezpečnějšího internetu chceme zvýšit povědomí o tom, jak naše online aktivity ovlivňují nejen naši osobní identitu, ale také naše zaměstnání, vztahy a celkovou bezpečnost.
Odcizení fotek a citlivých dat, jejich zneužívání k mravnostním skutkům. Zesměšňující a choulostivé fotky dětí, zneužívané na pedofilních fórech. Předávání citlivých informací pomocí fotografií odeslaných online, možnost vypozorování místa bydliště. Extrémní případy takzvaného samonatáčení, kdy se děti stále častěji ve velmi nízkém věku natáčejí nahé a následně vše sdílejí na sociálních sítích.
Den bezpečnějšího internetu je příležitostí k navázání dialogu mezi rodiči, pedagogy, odborníky a dětmi o tom, jak bezpečně a zodpovědně využívat internet. Společně můžeme pracovat na vytváření bezpečnějšího online prostředí pro všechny. Připojte se k nám a podpořte naši snahu o zvyšování povědomí o zodpovědném používání internetu.
Policie má jako jednu ze svých priorit kybernetickou bezpečnost. Policejní preventisté proto varují před riziky neuváženého sdílení informací na sociálních sítích a internetu.
Pamatujte, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí.
10. 2. 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
koordinátor prevence
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje