Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Znovu varujeme před kyberšmejdy
Falešný policista a bankéř opět zaútočili. Chtěl ochránit své peníze, místo toho se zadlužil.
Kyber případy stále přibývají, tentokrát falešný policista a bankéř zaútočili na mladého muže ve věku okolo 30 let. Strach a doslova vyděšení, že Váš účet byl napadený… ano, toto jsou důvody, proč někteří lidé přichází o celoživotní úspory, případně se ze strachu zadluží.
Ostravští policisté se v poslední době stále častěji setkávají s oznámeními, která mají jednu věc společnou, lidé přijdou o veškeré své úspory a ještě se mnohdy zadluží. Je jedno, jestli je vám 20, 30, 40 či 60 a více let, je jedno, zda jste muž či žena, je jedno, zda máte vysokoškolské vzdělání. Tento trend se bohužel týká každého z nás, a proto doporučujeme používat zdravý selský rozum. To určitě může minimalizovat možnost stát se obětí takových útoků od kyberšmejdů.
Na konci srpna mladý muž z Ostravy přijal hovor od údajného policisty z Chomutova. Ten mu sdělil, že jeho běžný účet v bance byl napaden. Legenda pokračovala dál. Údajně pracovník jeho banky měl neznámému pachateli prodat osobní údaje poškozeného a následně s plnou mocí přijít do jiné banky a zažádat o půjčku ve výši 500.000 korun na jeho jméno. Obezřetný bankéř prý tomuto zabránil a oznámil to na Policii ČR v Chomutově. Aby poškozený uvěřil, že mu volá policista, přeposlal mu fotografii služebního průkazu, a poté mu sdělil, že ho bude přes Whatsapp kontaktovat pracovník České národní banky. Ještě než se to uskutečnilo, ubezpečil ho, že bankéři může věřit a bude s ním komunikovat pouze přes Whasapp, který je šifrovaný. Upozornil ho na to, aby nikomu ve své bance nevěřil a nesnažil se je ani kontaktovat. Během okamžiku byl přepojen na falešného bankéře. Opět nastal stejný scénář, ubezpečení, že mu peníze ochrání a pro získání důvěry mu poslal opět fotografii průkazu pracovníka ČNB. „Bankéř“ doporučil, aby si mladý muž vzal půjčku ve výši 800.000 korun, a to z důvodu ochrany jeho financí, aby si již na něho nikdo jiný nemohl vzít úvěr. Vzhledem k tomu, že měl mladík předschválené limity, nebyl to problém. Po schválení půjčky mu řekl, že se jedná o majetek ČNB, a že systém vygeneruje bezpečnostní schránku, která bude sloužit k zabezpečení peněz. V případě, že si peníze ponechá, dopustí se trestného činu. Poté mu poskytl několik čísel účtů, na které měl poslat rozdělené částky v různých výších. Tyto platby dle instrukcí uskutečnil. Falešný bankéř byl po celou dobu s poškozeným mužem v telefonickém spojení. I přesto, že poškozený potřeboval například vyvenčit psa, odjet na jiné místo, nedovolil mu telefon položit. Mladíkovi situace začala být podezřelá. Aby ho opět ujistil, údajný bankéř se s ním spojil přes video hovor. Opakovaně mu ukázal průkaz zaměstnance banky i s fotografií, která souhlasila s mužem na druhé straně telefonu. Poškozený se tedy na nějakou dobu zřejmě uklidnil a dál v komunikaci s pachatelem pokračoval. Jakmile všechny platby v hodnotě téměř 800.000 korun byly připsány na požadované účty, hovor falešný bankéř ukončil, přesto však po celý večer zůstali v písemném spojení. Po celou dobu ho ujišťoval, že to nesmí nikomu říci, aby nic neohrozil.
Poškozenému muži následující den večer došlo, že se stal obětí podvodu. Jak sám uvedl, oba muži mluvili plynule česky, byli připravení, komunikovali naprosto profesionálně, byli přesvědčiví a manipulativní. Samotné podvodné jednání bere jako sofistikované, a i přesto, že je sám v mladém produktivním věku s technickým vzděláním a tyto případy zná a čte o nich, „naletěl“ a je dalším podvedeným. Naštěstí ještě včas kontaktoval svou banku, které se některé platby podařilo zastavit. Po dvou dnech přišel celou událost nahlásit i na Policii ČR.
Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě dopadení pachateli hrozí až pětileté vězení.
Nutností je opět připomenout několik informací a rad:
Policista nikdy s poškozenou osobou neřeší podvodná jednání po telefonu, tedy on-line. Vždy si ho pozve na policejní služebnu, nikoliv například na parkoviště, před nákupní centra či na jiná veřejná místa. Policista nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s „bankéřem“.
Proto buďte maximálně obezřetní a v případě, že přijmete hovor od rádoby bankéře, který vám sdělí například informace o napadení vašeho účtu, reagujte následovně. Ukončete hovor a hned volejte do banky. Najděte si zákaznické číslo nebo kontaktujte svého osobního bankéře.
den 10. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková