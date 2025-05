Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Znovu uvěřili slibům

JIČÍNSKO – Podvedení, kteří v minulosti „investovali“ do kryptoměn, se stávají znovu obětmi.

Jičínští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v poslední době zaznamenali již několik případů podvodných jednání, při kterých se podvodníci zaměřují na osoby, které se již v minulosti staly oběťmi podvodů. Znovu tak poškození přicházejí o další nemalé finanční prostředky. Podvodníci, kteří se vydávají za různé finanční specialisty, nabízejí podvedeným pomoc se správou účtů a s vymožením předchozích nevydařených „investic“.

Podobnou zkušenost má i 36letý muž z Jičínska, který před 3 lety investoval do kryptoměn statisíce korun, ovšem ke skutečnému založení jeho kryptoměnového účtu nikdy nedošlo a o investované peníze přišel. V minulých dnech ho kontaktoval muž, který mu nabídl pomoc se správou kryptoměnového účtu a sdělil mu, že vidí, že má účet založený zhruba 3 roky a za poslední rok nedošlo k žádné transakci, proto je potřeba změnit heslo. Znal jeho jméno i emailovou adresu, a tím v poškozeném vzbudil důvěru. Mailem mu poslal nové heslo a po jeho přihlášení se na obrazovce poškozeného objevil účet na jméno poškozeného a zůstatek 333.000 korun. Poškozeného se dotazoval, co s penězi zamýšlí. Ten mu sdělil, že část z nich může na účtu zůstat a část by si vybral. Prvních 75.000 korun mělo přijít na běžný účet poškozeného po vyplnění údajů k platební kartě. Po zadání čísla karty, data platnosti a CVV kódu a po potvrzení platby ovšem poškozený zjistil, že se mu peníze na účet nepřipsaly, ale z účtu odešly do zahraničí.

Dalšího již jednou podvedeného 70letého muže, který v roce 2022 při podvodných investicích do kryptoměn přišel o téměř 1.700.000 korun, zkontaktoval finanční specialista se stejnou legendou nabídky pomoci s navrácením finančních prostředků. Poškozený tentokrát přišel o 140.000 korun.

Policisté proto apelují na občany, aby si veškeré finanční transakce, které budou realizovat, dobře rozmysleli a případně se poradili s finančním poradcem nebo osobou, kterou osobně znají a důvěřují jí.

28. května 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

vytisknout e-mailem