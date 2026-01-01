Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Znojemská nemocnice má nouzová tlačítka pro personál
Jihomoravská policie navázala spolupráci s další nemocnicí.
Jihomoravská policie navázala spolupráci s další nemocnicí v rámci Jihomoravského kraje. Tentokrát se jedná o nemocnici ve Znojmě, kam byla umístěna nouzová tlačítka pro zdravotnický personál. V případě ohrožení zdravotníků tak spojení probíhá bez nutnosti telefonního hovoru na místo ihned vyjíždí nejbližší policejní hlídka.
por. Andrea Cejnková, 27. ledna 2026
Nemocnice Znojmo zvyšuje zabezpečení vybraných pracovišť
Nemocnice Znojmo zavedla důležitý krok ke zvýšení bezpečnosti svých zaměstnanců i pacientů. Do provozu byla uvedena tísňová tlačítka na vybraných pracovištích nemocnice, kde může docházet ke krizovým a vyhroceným situacím.
„Naším cílem je chránit zdravotníky i pacienty a zajistit, aby pomoc byla dostupná co nejrychleji. Spolupráce s Policií České republiky je v tomto směru zásadní. Velmi si jejich spolupráce vážíme,“ uvedl ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.
Smyslem zavedení tísňových tlačítek je umožnit zdravotnickému personálu rychle a jednoduše přivolat pomoc v případě ohrožení. Po stisknutí tlačítka je vyslán signál, který upozorní Policii České republiky a umožní okamžitou reakci a zásah na konkrétním pracovišti.
Opatření vzniklo v úzké spolupráci s Policií ČR. Policistům byly předány vstupní karty na určených vstupech do areálu nemocnice, aby byl v případě potřeby zajištěn rychlý a koordinovaný vstup do objektu.
Zavedení tísňových tlačítek představuje další krok v oblasti prevence a zvyšování bezpečnosti v Nemocnici Znojmo.
Mgr. Radovan Šoba