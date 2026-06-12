Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zničit nebo ukrást, to byl jeho „rituál“ každý měsíc
Od konce prosince loňského roku do letošního května havířovští kriminalisté objasnili celkem 17 skutků majetkové trestné činnosti.
Na území města Havířov se několikrát do měsíce, po dobu téměř půlroku, měl dopouštět protiprávního jednání 19letý mladík. Ten měl opakovaně poškozovat vstupní dveře několika panelových domů. Jeho „repertoár“ poškození dveří měl zahrnovat vykopnutí, zničení zámků, či rozbití skleněných výplní. Později se měl zaměřit na drogerie, ve kterých si oblíbil parfémy různých značek, s těmito měl takřka pravidelně odcházet bez zaplacení. Jeho poslední kategorií lupů byl alkohol a jídlo, od sladkostí přes maso až po pomazánky. Nejoblíbenějším zbožím byly čokolády, kterých měl odcizit 60 kusů. V jednom případě měl z obchodu odejít i s nákupním košíkem.
Vrchní inspektor 3. oddělení obecné kriminality Havířov muže obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Poškozením způsobil škodu přesahující 12 000 korun a krádeží 21 000 korun. Obviněný se ke všem činům doznal a uvedl, že odcizené zboží prodal a získané peníze užil pro svou potřebu. Vchodové dveře domů poškozoval, jelikož se ve vchodech chtěl v chladných dnech ohřát. V případě odsouzení mu hrozí pobyt za mřížemi až na dva roky.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
12. června 2026