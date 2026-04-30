Zneužívali dávky humanitární pomoci
Muž skončil ve vazbě.
Jihomoravští cizinečtí policisté v minulém týdnu učinili přítrž dalšímu zneužívání humanitárních dávek. Po nashromáždění potřebných důkazů si počkali na nyní již obviněného cizince, který se autem pravidelně vracel na naše území. Tentokrát však místo očekávaných dávek dostal usnesení o zahájení trestního stíhání. Policisté ho viní z podvodu, za který mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Výše škody přesáhla 1 milion korun. Dávky pobíral po 2 roky s celou rodinou díky fiktivní smlouvě o ubytování. Na svůj trest si počká ve vazbě. Současně policisté zajistili 3 mobilní telefony a finanční hotovost v různých měnách ve výši 20 tisíc korun. V současné době prověřujeme, zda se muž nedopustil další trestné činnosti obdobného charakteru.
V pondělí jsme zadrželi i ženu, která opět čerpala dávky, aniž by bydlela na našem území. Škodu vyčíslil úřad práce na 458 tisíc korun. Když se o její situaci dozvěděl syn, tak obratem na účet úřadu práce poslal neprávem čerpanou částku a přispěl také do fondu na pomoc obětem trestné činnosti. Trestní stíhání pro podezření z podvodu je tak aktuálně odkloněno.
Této trestné činnosti se věnujeme, za posledního půl roku evidujeme 33 případů podvodu či padělání a pozměnění veřejné listiny. Škoda je doposud vyčíslena na více než 3 miliony korun.
30.4.2026, mjr. Pavel Šváb