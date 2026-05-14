Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zneužitím bankovní služby vydělal statisíce
Kriminalisté zadrželi muže, který svou výdělečnou činnost založil na vkládání upravených bankovek do vkladomatů. V současné době je ve vazbě a hrozí mu až osm let vězení.
Dvaačtyřicetiletý muž založil své „podnikání“ na zneužívání bankovní služby určené klientům bank, díky níž vydělával statisíce korun. Začal tím, že si obstaral větší množství upravených bankovek na zahraničních inzertních portálech a následně je vložil do vkladomatů. Přístroj sice vyhodnotil, že nejsou pravé, a muži je nevrátil, současně však byla na jeho účet připsána vložená částka. A právě to bylo cílem celé transakce. Obviněný nelenil a okamžitě připsanou částku vybral. Když pak banka chtěla v rámci kontroly účet o danou částku ponížit, nebylo už z čeho. Popsaný postup muž v několika dalších případech opakoval.
Tímto způsobem si během března a dubna přišel na částku dosahující téměř jednoho milionu korun. Když mu banky postupně omezovaly možnost takto si přivydělávat, instruoval další osoby, které mu pomáhaly. Kriminalisté zabývající se hospodářskou trestnou činností z krajského ředitelství ve spolupráci s bankovním sektorem muže odhalili, vypátrali a na základě zjištěné trestné činnosti také zadrželi a obvinili.
Souběžně jsou vedena další tři samostatná trestní řízení s osobami, které muži pomáhaly. Na tomto místě je nutné zmínit, že pro mnohé může být popsaný způsob snadnou cestou k získání peněz, ale nic není zadarmo. Ani na tento způsob obživy zákon nezapomíná. Pokud někdo udává padělané nebo pozměněné peníze jako pravé či platné, může být podezřelý ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což v případě odsouzení hrozí až osm let odnětí svobody.
Muži bylo sděleno obvinění pro trestný čin padělání a pozměnění peněz v jednočinném souběhu s trestným činem podvod, za což hrozí v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
14. květen 2026