Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zneužili získaná data
Telefonát sice nejdříve potěšil, později znamenal nemalou ztrátu.
Dopolední telefonát se sdělením o možné výplatě peněz z bitcoinového účtu potěšil sedmačtyřicetiletou ženu z Blanenska. Se souhlasem s výplatou nabídnutého zisku následovala série telefonátů finančních expertů, kteří od ochotné ženy postupně získali řadu citlivých údajů a ty potom zneužili. Během tří dnů se tak nabourali do jejího účtu a bez jejího vědomí zřídili několik půjček. Získané peníze obratem převedli na jiné účty. Až kontrola konta ženě otevřela oči. Během krátké doby ztratila skoro tři sta padesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 12. srpna 2025