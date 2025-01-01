Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zneužili získaná data

Telefonát sice nejdříve potěšil, později znamenal nemalou ztrátu. 

Dopolední telefonát se sdělením o možné výplatě peněz z bitcoinového účtu potěšil sedmačtyřicetiletou ženu z Blanenska. Se souhlasem s výplatou nabídnutého zisku následovala série telefonátů finančních expertů, kteří od ochotné ženy postupně získali řadu citlivých údajů a ty potom zneužili. Během tří dnů se tak nabourali do jejího účtu a bez jejího vědomí zřídili několik půjček. Získané peníze obratem převedli na jiné účty. Až kontrola konta ženě otevřela oči. Během krátké doby ztratila skoro tři sta padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 12. srpna 2025

Související dokumenty

  • zneužili.mp3
    Velikost souboru: 518,0 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 