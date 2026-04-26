Zneužili tvář známé herečky k reklamě na investování

Muž tak přišel o několik desítek tisíc korun. 

Reklama na internetu s tváří známé herečky zaujala už před několika měsíci muže z Českobudějovicka. Ten vyplnil kontaktní formulář a následně se mu ozval neznámý pachatel vystupující jako zástupce investiční společnosti, který ho vybídl k zaplacení registračního poplatku. Poté muže podvodníci přesměrovali na falešnou investiční platformu a v lednu přiměli k zaslání další částky k investování. Ke zbohatnutí prostřednictvím investování nedošlo ani v tomto případě. Poškozený přišel o bezmála 30 000 korun. Případem se zabývají boršovští policisté a my opět vybízíme k obezřetnosti. Pokud chcete investovat, poraďte se s odborníky a nereagujte na reklamy na internetu, které vás často zlákají právě tím, že jejich tvářemi jsou známé osobnosti, které o tom ani nevědí. 

Pročtěte si brožuru v přiloženém odkaze, kde naleznete rady a tipy, jak se obětí podvodníků nestát.

https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. dubna 2026

