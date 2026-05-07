Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Znepokojoval obyvatele Broumovska, teď stojí před soudem
Recidivista zadržen, v průběhu několika týdnů měl spáchat deset skutků, hrozí mu až tři roky vězení.
Broumovským policistům se podařilo v uplynulých dnech rozplést sérii majetkové trestné činnosti, která znepokojovala obyvatele regionu. Dopadený jednatřicetiletý muž má na svědomí celkem deset skutků, za které se již dnes bude zodpovídat před soudem.
V posledních týdnech došlo na Broumovsku k nárůstu vloupání a krádeží, které zasáhly jak soukromé objekty, tak místní provozovny. Broumovští policisté situaci nepodceňovali a od počátku na dopadení pachatele intenzivně pracovali. Díky vynikající operativní činnosti a úzké spolupráci se strážníky Městské policie Broumov se podařilo podezřelou osobu vytipovat a zajistit dostatek důkazů.
Hlavní zlom nastal v úterý 5. května 2026. Policisté již měli k dispozici předchozí souhlas státní zástupkyně se zadržením a muže se jim podařilo vypátrat a zadržet. Zákrok proběhl hladce a podezřelý skončil v policejní cele.
V rámci zkráceného přípravného řízení sdělili broumovští policisté jednatřicetiletému muži podezření ze spáchání celkem deseti skutků. Jeho trestná činnost byla velmi různorodá a troufalá. Pachatel se zaměřoval především na:
- Vloupání do bytových i nebytových prostor: Terčem se staly kanceláře výrobní firmy, prostory polikliniky (konkrétně odborná laboratoř) či místní pekárna, v jednom případě se jednalo i o byt, kde došlo k poškození kuchyňské linky.
- Krádeže v obchodech: Opakovaně odcizil zboží, především značkový alkohol a potraviny, v místních supermarketech.
- Majetková kriminalita v průmyslových areálech: Z objektů odnášel kabely, nářadí, a dokonce i historický motocykl či pohonné hmoty.
- Poškozování cizí věci: Kromě samotných krádeží způsoboval značné škody na majetku (rozbitá okna, poškozené prodejní automaty, narušení zabezpečení objektů).
Zadržený muž není pro policii žádným nováčkem. Jeho rejstřík trestů je velmi bohatý a čítá celkem 11 záznamů, převážně za majetkovou trestnou činnost. Z posledního výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn teprve v červnu roku 2025. Jak je patrné, ani předchozí tresty muže od další kriminality neodradily.
„Chtěl bych vyzdvihnout nasazení všech policistů z broumovského oddělení. Jejich profesionální přístup a vynikající místní znalost vedly k rychlému dopadení tohoto recidivisty. Bezpečnost občanů je pro nás prioritou a věřím, že toto úspěšné ukončení série krádeží přinese obyvatelům Broumovska kýžený klid,“ uvedl zástupce vedoucího oddělení npor. Zdeněk Netík.
Vzhledem k tomu, že věc je vedena v režimu zkráceného přípravného řízení, nabraly události rychlý spád. Podezřelý muž je v těchto hodinách, v rámci zákonné lhůty zadržení, předveden před Okresní soud v Náchodě, který rozhodne o jeho dalším postupu v trestním řízení. Za přečiny krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, zároveň mu může být uložena povinnost nahradit způsobenou škodu, jež byla předběžně vyčíslena na více než sto tisíc korun.
por. Karolína Macháčková
7.5.2026