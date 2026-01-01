Znění závazného stanoviska
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
"1) Žádám o poskytnutí aktuálního znění závazného stanoviska ve smyslu § 120a odst. 1 zákona o pobytu cizinců, které je aktuálně používáno jako podklad v řízení o uložení správního vyhoštění občanů Ukrajiny včetně všech dokumentů, které jsou po konstatování překážek ve vycestování v rozhodnutí o správním vyhoštění těmto občanům Ukrajiny předány (např. poučení o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění dle § 33 odst. 3 věta první zákona o pobytu cizinců).
2) Žádám o poskytnutí dalších aktuálních stanovisek či interních pokynů, které byly vydány v souvislosti s vedením správního vyhoštění občanů Ukrajiny z důvodu jejich neoprávněného pobytu, ať už je tvůrcem těchto dokumentů Policie ČR anebo Ministerstvo vnitra".
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
AD 1)
Policie postupuje podle ustanovení § 120a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud není vycestování cizince možné, policie tuto skutečnost uvede v rozhodnutí o správním vyhoštění a Ministerstvo vnitra ČR cizinci udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění podle § 33 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb..
AD 2)
K vydávání závazných stanovisek podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zda je vycestování cizince možné nebo nikoliv ve smyslu § 120a zákona č. 326/1999 Sb. za podmínek § 179 zákona č. 326/1999 Sb. je příslušné Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky.
kpt. Josef Urban, 12. 2. 2026