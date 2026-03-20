Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Znásilnění a loupež mezi dvěma muži
Kriminalisté v souvislosti s vyšetřováním trestného činu násilného a mravnostního charakteru pátrají po svědkovi, který pomohl poškozenému v jeho těžké situaci.
Kriminalisté druhého policejního obvodu pracují na objasnění případu loupeže a znásilnění, který se odehrál 8. září 2025 kolem dvacáté hodiny na staveništi v ul. Vackové na Smíchově. Útočník tam využil své fyzické převahy a pod pohrůžkou napadení nožem donutil poškozeného k orálnímu sexu. Po tomto jednání po něm navíc požadoval finanční hotovost a osobní věci. Poškozenému se následně podařilo z místa činu utéci mimo prostor staveniště, kde narazil na neznámého muže, požádal ho o pomoc a ten mu vyhověl. Společně pak dokázali útočníka najít a kontaktovat linku 158.
Policistům se doposud nepodařilo neznámého muže nalézt a ztotožnit, proto zveřejňujeme snímky jak podezřelého, tak poškozeného pro lepší orientaci svědka. V případě, že svědek některou z osob pozná, ať prosím kontaktuje linku 158 nebo se dostaví na kteroukoliv policejní služebnu. Děkujeme. Výzva platí i pro kohokoli dalšího pokud popsaný incident viděl, ať kontaktuje tísňovou linku.
Kriminalisté ve věci vyslechli jak poškozeného tak podezřelého a případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů znásilnění a loupež.
por. Mgr. Jan Rybanský
20. březen 2026