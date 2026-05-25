Známe vítěze soutěže Okrskář roku
Ve čtvrtek byli v Liberci oceněni nejlepší „okrskáři“ roku 2024/2025.
V historických reprezentačních prostorách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, v Kavárně pošta, jsme 21. května slavnostně vyhlašovali již 11. ročník soutěže Okrskář roku Libereckého kraje, jejíž záštitu letos převzal hejtman Libereckého kraje.
Garantem a hostitelem akce je ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, pan plk. Mgr. Libor Špráchal. Na slavnostním vyhlášení se sešlo mnoho významných hostů a osobností, mezi které patřili například náměstek hejtmana Libereckého kraje pro řízení rezortu majetku a investic, pan Mgr. Jiří Ulvr, ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia, pan plk. Mgr. Petr Koutný, primátor města Liberec, pan Ing. Jaroslav zámečník, bývalý ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, pan plk. Mgr. Vladislav Husák a další významní hosté.
Pozvání také přijali členové hodnotící komise, která se skládala nejen z policistů, ale i ze starostů měst a obcí a senátorů: místostarosta obce Kravaře v Čechách, Ing. Vít Vomáčka, starosta obce Přepeře, Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Stráž pod Ralskem, Mgr. Zdeněk Hlinčík, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro vnější službu, plk. Mgr. Pavel Bartoš a kpt. Bc. Tomáš Kloz z kanceláře náměstka ředitele KŘP Libereckého kraje pro vnější službu.
Úvodního slova se ujal pan ředitel plk. Špráchal, který vyzdvihl důležitost práce okrskářů a to, jak si jejich práce váží. Poděkování směřovalo nejen jim ale i jejich domovským útvarům a všem policistům, kteří působí na ulicích a spolupracují s veřejností. Slovo následně převzal plk. Koutný z Policejního prezidia, který taktéž poděkoval oceňovaným policistům za příkladnou práci a za pozvání na tuto akci. Následovalo samotné oceňování účastníků soutěže, kterého se zhostil náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro vnější službu, pan plk. Mgr. Pavel Bartoš, MBA společně s naším bývalým krajským ředitelem a zároveň bývalým policejním prezidentem, panem plk. Mgr. Vladislavem Husákem. Jsme rádi, že právě pan plk. Husák naše pozvání přijal. Sám uvedl, že je za pozvání velice rád a rád kvůli této akci absolvoval služební cestu až z Varšavy, kde nyní působí. Je totiž zakladatelem a původcem této akce, jejíž kořeny sahají do roku 2014, ve kterém na našem krajském ředitelství působil jako ředitel. Uvedl také, že je rád, že se tato akce udržela, stala se tradicí a policisté – okrskáři jsou za svou práci takovouto formou náležitě oceňováni. Dále kolegům okrskářům směřoval velké poděkování a prosbu, aby ve své dosavadní práci setrvali a šli takto příkladem i ostatním kolegům.
Do druhé části letošního ročníku soutěže ze všech vybraných policistů postoupilo pouze 9 okrskářů.
- Vítězem 11. ročníku soutěže „Okrskář roku“ se stal prap. Filip Rajn z obvodního oddělení policie Nové Město pod Smrkem.
- Na druhém místě se umístil prap. Vít Velzel z obvodního oddělení policie Frýdlant.
- Třetí příčku obsadil prap. Jakub Vorel z obvodního oddělení policie Doksy.
Vítěz soutěže, prap. Filip Rajn je zařazen na obvodním oddělení v Novém Městě pod Smrkem, kde se věnuje preventivní činnosti. Hodnotící komisi zaujal především svým projektem „Zabezpečte své kolo před odcizením!“, který reaguje na problematiku krádeží jízdních kol v turisticky exponovaných lokalitách. V rámci projektu distribuuje preventivní letáky přímo v terénu, např. v oblasti Singltreku pod Smrkem a zároveň je umisťuje i na nezabezpečená kola, která během výkonu služby odhalí. Prap. Rajn je zároveň členem Sboru dobrovolných hasičů v Novém Městě pod Smrkem, působí také jako lektor autoškoly a pravidelně pořádá semináře pro seniory, zaměřené na problematiku kyberkriminality. Jeho přístup vystihují i jeho vlastní slova: „Nebýt skvělého kolektivu a vedoucích, tak má práce není tak úspěšná. Je to práce celého obvodního oddělení.“ Poděkování za skvělou spolupráci pak směřoval starostovi Nového Města pod Smrkem, panu Petrovi Černicovi, který jej přišel na vyhlášení soutěže osobně podpořit. Vítěze mimo jiné odměnil ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, plk. Koutný Medailí služby pořádkové policie za dosažení vynikajících výsledků a dlouhodobé iniciativní plnění služebních povinností v souvislosti se zajištěním vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
Členové komise samosprávy se po pečlivém zvážení rozhodli udělit také speciální ocenění – Cenu samosprávy. Tato cena putovala do rukou nprap. Elišky Havrdové z obvodního oddělení v Železném Brodu, která se v soutěži umístila na krásném 4. místě. Ve služebním poměru je již od roku 2009. Kromě své standardní pracovní činnosti realizuje množství preventivních aktivit cílených mimo jiné také na bezpečné chování dětí ve školských zařízeních i mimo ně. Na sklonku června loňského roku se odehrála událost, na jejímž dobrém konci má velký podíl právě tato kolegyně. Tehdy dvanáctiletou dívenku si vyhlédl pachatel, který si po konzumaci alkoholu v místní nálevně v Železném Brodu dodal kuráže, aby nezletilou pod záminkou pomoci s hledáním zaběhnutého psa sexuálně zneužil. Na odlehlém místě v zalesněném porostu dívku fyzicky atakoval. Té se však podařilo ubránit a z místa utéct. Násilník pod stejnou záminkou a se stejnou legendou o hledání psa oslovil o nějaký čas později další, tentokrát devítiletou dívenku. Ta však tvrzení pachatele neuvěřila, neboť si vybavila přednášku, kterou měla v jejich škole právě nprap. Eliška Havrdová. Dívenka pachatele nikam nenásledovala a snažila se co možná nejvíce zapamatovat si popis devianta, a to přesně tak, jak jim o tom Eliška přednášela. Právě činností v rámci preventivních aktivit realizovaných kolegyní Havrdovou došlo k předejití mnohem závažnějším jednáním, která mohla reálně nastat. Kolegyně Havrdová se zároveň osobně účastnila šetření a pátrání po pachateli těchto skutků, během kterého využila svou vynikající osobní a místní znalost, které vedly k dopadení pachatele tohoto zvlášť závažného zločinu. Velice kladně je zároveň práce a vystupování prap. Havrdové hodnoceno nejen ze strany starosty Železného Brodu, Mgr. Františka Lufinky, vedoucí Odboru sociálních věcí MÚ Železný Brod, Bc. Evy Saskové, ale také vedením základních škol a veřejností.
Všem oceněným srdečně gratulujeme a děkujeme za jejich přínosnou a nepostradatelnou práci, profesionalitu, odvahu a každodenní nasazení.
25. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje