Známe příčinu požáru restaurace a diskotéky na Bílém Kameni
Potvrdil ji znalecký posudek Technického ústavu požární ochrany.
V tomto týdnu obdržela služba kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie České republiky v České Lípě znalecký posudek vypracovaný Technickým ústavem požární ochrany k příčině požáru restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue bar. K němu došlo zhruba půl hodiny po půlnoci 16. července letošního roku.
Na základě ohledání místa požářiště i dalších průběžných výsledků zjištění kriminalistů, kteří úzce spolupracovali s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru, jsme se přikláněli k hypotéze, že příčinou požáru byla technická závada, což nám nyní potvrdil vyžádaný znalecký posudek. Ten upřesnil, že se jednalo o technickou závadu na mrazicím zařízení. Tímto zjištěním jsme definitivně vyloučili cizí zavinění na požáru a případ v nejbližších dnech odložíme, neboť se v této souvislosti trestný čin nestal.
5. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková