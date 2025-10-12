Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Známá legenda má bohužel stále úspěch
Falešnému synovi zaslala více jak 100 000 korun.
Pokud vás přes aplikaci WhastApp či jinou komunikační síť žádají děti nebo jiní příbuzní o peníze, nereagujte hned. Zvedněte telefon a těm, kteří po vás pomoc chtějí obratem zavolejte a informaci si ověřte. Policisté z českokrumlovského obvodního oddělení obdrželi v uplynulých dnech další oznámení týkající se falešného syna, který požadoval pomoc. Poškozená následně zaslala na cizí účty částku přesahující 100 000 korun. Znovu opakujeme a apelujeme na širkou veřejnost, nenechte se podvést a nereagujte zbytečně rychle. Na to podvodníci hřeší, na prvotní pocit leknutí a okamžité reakce.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
