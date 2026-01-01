Znalecké posudky a odborná vyjádření v trestním řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka poptávala soubor informací ohledně znaleckých posudků vypracovaných znalci přibranými v rozmezí let 2021 až 2024 policejními orgány Policie České republiky podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a odborných vyjádření vyžádaných policejními orgány Policie České republiky podle téhož zákona ve stejném časovém rozmezí.
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Ad 1) a 2) Povinný subjekt samostatně neeviduje počty znaleckých posudků vypracovaných znalci přibranými v rozmezí let 2021 až 2024 policejními orgány Policie České republiky podle § 105 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“), případně znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy podle §§ 109a a 110 téhož zákona, v členění podle kalendářních let ani počty odborných vyjádření vyžádaných policejními orgány Policie České republiky podle § 105 zákona č. 141/1961 Sb. ve stejném časovém rozmezí a stejném členění. Nedisponuje proto požadovanými statistickými údaji, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jimi disponovat. Povinný subjekt by musel požadovanou statistiku teprve vytvořit na základě analýzy řádově desítek tisíců spisů vedených policejními orgány Policie České republiky v jednotlivých letech od roku 2021 do roku 2024 a dokumentujících trestní řízení, v jejichž průběhu byli přibráni znalci, znalecké kanceláře či znalecké ústavy nebo byla vyžádána odborná vyjádření. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Mimo režim zákona 106/1999 Sb. byl žadatelce poskytnut alespoň orientační přehled počtu trestních věcí, ve kterých policejní orgány jednotlivých krajských ředitelství policie ve stanoveném časovém rozmezí přibraly znalce, znalecké kanceláře či znalecké ústavy nebo vyžádaly odborná vyjádření, sestavený na základě prověrky informačních systémů ETŘ provozovaných těmito útvary Policie České republiky.
|
Rok
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Znalecké posudky
|
20 304
|
20 048
|
19 488
|
17 742
|
Odborná vyjádření
|
9 842
|
11 051
|
11 293
|
10 520
Policejní orgány útvarů Policie České republiky s celostátní působností, které vedou trestní řízení, přibraly znalce, znalecké kanceláře či znalecké ústavy nebo vyžádaly odborná vyjádření v roce 2021 ve 195 trestních věcech, v roce 2022 ve 125 trestních věcech, v roce 2023 ve 116 trestních věcech a v roce 2024 ve 105 trestních věcech bez rozlišení na znalecké posudky a odborná vyjádření.
Ad 3) Povinný subjekt samostatně neeviduje lhůty znaleckých posudků zpracovaných Kriminalistickým ústavem Policie České republiky a nepočítá jejich průměrné trvání. Nedisponuje proto požadovaným statistickým údajem, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jím disponovat. Povinný subjekt by musel požadovaný údaj teprve vytvořit na základě analýzy řádově stovek znaleckých posudků zpracovaných uvedeným útvarem Policie České republiky např. za kalendářní rok, popřípadě v celém žadatelem stanoveném časovém rozmezí. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Vzhledem k široké škále odvětví a specializací, ve kterých Kriminalistický ústav Policie České republiky provádí znalecká zkoumání, a s ohledem na specifičnost každého jednotlivého znaleckého zkoumání nelze ani kvalifikovaným odhadem na základě praktických zkušeností stanovit průměrnou dobu zpracování jednoho znaleckého posudku.
Ad 4) Kriminalistický ústav Policie České republiky zpracovává znalecké posudky pouze v oborech kriminalistika a expertiza písma. V rámci těchto dvou oborů provádí znalecká zkoumání v celé řadě odvětví a specializací. V roce 2024 zpracoval nejvíce znaleckých posudků v odvětvích kriminalistická kybernetika (183), kriminalistická genetika (70) a daktyloskopie (53).
Ad 5) Tvrzení, že „Kriminalistický ústav Policie České republiky je nejčastěji oslovovaným subjektem ze strany orgánů činných v trestním řízení pro vypracování odborného vyjádření nebo znaleckého posudku“, neodpovídá skutečnosti. Policejní orgány Policie České republiky nejčastěji opatřují znalecké posudky a odborná vyjádření od odborů kriminalistické techniky a expertiz, které jsou organizačními články jednotlivých krajských ředitelství policie a mají postavení znaleckých ústavů.
PhDr. Jiří Vokuš, 13. března 2026