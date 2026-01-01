Znalec
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se znaleckých posudků zadaných v roce 2024 konkrétnímu soudnímu znalci v oboru zdravotnictví, odvětví: soudní lékařství, a to všemi součástmi Policie České republiky. Konkrétně (cituji):
„1. Kolik znaleckých posudků bylo v roce 2024 zadáno výše uvedenému znalci.
2. Měsíční rozpis těchto posudků v tomto formátu:
• Měsíc (např. leden 2024)
• Číslo posudku
• Počet hodin vykázaných znalcem na tento posudek
• Výše částky zaplacené PČR nebo její součástí za tento posudek
Uvedené informace postačují v přehledné tabulkové formě, není nutné zasílat samotné znalecké posudky.“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli, že tomuto soudnímu znalci nebyly v roce 2024 zadány znalecké posudky: Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje ani žádným z útvarů s celorepublikovou působností či Policejním prezidiem České republiky.
Dále byly žadateli sděleny informace za:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje: v roce 2024 byl uvedenému znalci zadán 1 posudek – v měsíci lednu – číslo posudku: 12226, počet hodin: 7, částka: 15.568,-Kč;
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje: v roce 2024 byl uvedenému znalci zadán 1 posudek – v měsíci dubnu – číslo posudku: 12343, počet hodin: 10, částka: 18.905,60,- Kč.
Požadované informace za Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a Krajské ředitelství policie Středočeského kraje byly žadateli zaslány v příloze ve dvou samostatných souborech.
Vyhledání zbývajících informací – za Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje vyhodnotil povinný subjekt jako mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a byl nucen přistoupit k jeho zpoplatnění. Vzhledem k tomu, že žadatel v zákonné lhůtě úhradu nezaplatil, byla v této části žádost odložena.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 7. 1. 2026