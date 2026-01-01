Značky mu zadrželi

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Jihomoravští policisté na nedoplatcích na pokutách vybrali přes 3,5 milionu korun. [VIDEO]
Minulý týden zastavili dopravní policisté v Hodoníně jednadvacetiletého řidiče černého BMW. Mladý šofér neměl u sebe doklady, ale následná kontrola odhalila, že za volantem neměl co pohledávat. Zjištěny byly totiž hned tři na sebe navazující zákazy řízení až do roku 2031. I přes vysvětlení, že jel na pohřeb a že spolujezdec s podobným problémem řídit také nemohl, u hlídky samozřejmě neobstál. V Centrální evidenci přeplatků a nedoplatků (CEPAN) měl navíc vysoký nedoplatek na pokutách. Dlužná částka přesahovala přes třicet tisíc korun, ale na zaplacení celé částky neměl peníze. Policisté proto museli přistoupit k zadržení registrační značky vozidla.
CEPAN představuje efektivní nástroj pro vymáhání povinností přestupce (řidič nebo provozovatel vozidla), kterým policisté při silniční kontrole vyžadují zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty. V Jihomoravském kraji dopravní policisté loni zjistili 1528 neuhrazených nedoplatků v celkové výši přes tři a půl milionu korun. Z důvodu, že nebyla zaplacena dlužná částka, došlo v 86 případech k zadržení registrační značky nebo zabránění odjezdu přiložením tzv. botičky - technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Dodatečně uhrazených nedoplatků bylo 30 v částce přes 200 tis. Kč.
Vyhnout se podobným nepříjemnostem lze snadno. Nejdůležitější je zaplatit včas uloženou pokutu. Pokud si ale nejste jisti, zda jste na pokutu nezapomněli, ověřte si nedoplatek online přes portál Celní správy ČR (cPortál) nebo fyzicky na příslušném celním úřadě.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 4. února 2026.