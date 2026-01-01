Zmoncil se cizího vozidla
Daleko neujel, došla mu nafta.
Policistům z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí se podařilo ve velmi krátké době zjistit totožnost muže, který se dopustil trestného činu neoprávněné užívání cizí věci. Tento skutek se stal počátkem dubna v Českých Velenicích. Nyní již známý podezřelý (nar. 1990) z Jindřichohradecka se v provozovně jedné společnosti zmocnil klíče od vozidla značky Opel. Poté do automobilu nasedl a odjel, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění. O své jízdě neinformoval ani majitele vozu. Nejspíš si nevšiml, že má málo nafty, a tak po asi dvou hodinách dojezdil. Auto nechal zaparkované v Českých Velenicích a pak z místa pěšky odešel. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. dubna