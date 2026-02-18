Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zmizely úly
Zloděj způsobil jejich majiteli škodu za bezmála 25 000 korun.
Suchovrbenští policisté pátrají po zloději, který se během uplynulých měsíců vloupal do stavební buňky, ve které měl poškozený uskladněné včelařské potřeby. Zmizely hliníkové stáčecí nádoby, nerezová detekční nádoba s poklicí na med a šest kusů dřevěných úlů. Celkem po sobě zloděj zanechal škodu za bezmála 25 000 korun a dopustil se přečinu krádeže.
