Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zmizel zásilkový box

PROSTĚJOVSKO - Zloději byli zadrženi bezprostředně po krádeži.

Minulý týden bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma mužům ve věku 32 a 37 let a bylo jim sděleno obvinění z trestného činu krádež, kterého se dopustili ve formě spolupachatelství ve stádiu pokusu a také z trestného činu poškození cizí věci, který taktéž spáchali společně.

Obou skutků se dopustili minulý týden ve středu v obci Mostkovice na veřejném prostranství ulice Generála Kraváka. Po druhé hodině ranní se společnými silami pokusili vniknout za pomoci páčidla do sběrného boxu zásilkové společnosti. Dvířka schránky ale odolala a schránka zůstala zavřená. Po nezdařené akci tedy místo opustili bez lupu. Neúspěch je ale neodradil od dalšího pokusu, který se rozhodli podniknout ještě ten samý den. Tentokrát páčidlo nepotřebovali, protože se rozhodli jít na věc jiným způsobem. Po dvaadvacáté hodině přijeli na uvedené místo dodávkou se záměrem a cílem odcizit celý box. Po vynaloženém úsilí se jim podařilo dostat box do nákladového prostoru dodávky, nasedli do auta a opustili místo činu. S čím ale nepočítali, že se jim do cesty postaví policejní vozidla a zatarasí jim cestu. Proti pachatelům byly použity donucovací prostředky hrozba namířenou střelnou zbraní s výzvou k opuštění vozidla. Řidič i spolujezdec uposlechli, z vozidla vystoupili a byli zadrženi. Následně byli eskortování na policejní služebnu k provedení nezbytných a navazujících úkonů. Proběhlo ohledání místa činu a také prohlídka dodávky, kde byl nalezen odcizený box se třemi zásilkami v hodnotě necelých 138 600 Kč a jednou zásilkou, jejíž hodnota nebyla prozatím vyčíslena. Škoda na odcizeném boxu byla stanovena na 140 000 Kč.

Starší z obviněných byl již v minulosti pro stejnou trestnou činnost odsouzen prostějovským soudem k podmíněnému trestu odnětí svobody. Oběma mužům hrozí za výše popsané protiprávní jednání až pětiletý trest odnětí svobody. Po provedení všech potřebných úkonů a sdělení obvinění byli oba dva propuštěni z režimu zadržení na svobodu, kde je vedeno jejich trestní stíhání.

por. Mgr. Miluše Zajícová

15. dubna 2025

