Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Změna úředních hodin odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ve Zlíně, kontaktních místech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín dojde ke změně úředních hodin.
Od 10. října 2025 dochází z provozních důvodů ke změně úředních hodin na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál. Pátky již nebudou úředním dnem, a to až do konce roku 2025. Prosíme občany, aby si své návštěvy plánovali v rámci ostatních úředních dnů.
Děkujeme za pochopení.
2. října 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková