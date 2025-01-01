Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Změna úředních hodin odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ve Zlíně, kontaktních místech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín dojde ke změně úředních hodin. 

Od 10. října 2025 dochází z provozních důvodů ke změně úředních hodin na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál. Pátky již nebudou úředním dnem, a to až do konce roku 2025. Prosíme občany, aby si své návštěvy plánovali v rámci ostatních úředních dnů.

Děkujeme za pochopení.


2. října 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

