Změna pohlaví
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„Předmět: podklady změn ZP PP 181/2006, diskriminace z důvodu změny pohlaví
Text: 1) Žádám o kompletní podkladové materiály (analýza, zdůvodnění, důvodová zpráva, návrhy, projednání, schválení atd.), ke všem změnám ZP PP 181/2006 od roku 2020 do roku 2025.
2) Je důvodem pro nepřijetí do sl. poměru PČR předchozí úřední změna pohlaví žadatele?
3) Je důvodem pro ukončení sl. poměru úřední změna pohlaví sloužící/ho policistky/policisty?
4) Je povinností policistky identifikovat se jako žena (malovat se, nosit dlouhé vlasy atd.)?
5) Má policista/ka povinnost sdělovat veřejnosti informace o svém pohlaví?„.
Policejní prezidium České republiky poskytla žadateli k jednotlivým bodům žádosti následující informace:
1) Žádám o kompletní podkladové materiály (analýza, zdůvodnění, důvodová zpráva, návrhy, projednání, schválení atd.), ke všem změnám ZP PP 181/2006 od roku 2020 do roku 2025.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky (dále jen ZPPP č. 181/2006) byl za požadované období novelizován pouze dvakrát – v roce 2022 a v roce 2025. Novela v roce 2022 se týkala primárně úpravy pravidel tetování. Žadateli byl zaslán text novely, referátník s důvodovou zprávou a doklad, kdo referátník elektronicky schválil po vyloučení osobních údajů v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Letošní novela reagovala na úpravu právních předpisů v oblasti návykových látek – novela rozšířila okruh návykových látek, pod jejichž vlivem nesmí příslušníci vykonávat službu. Žadateli byl zasán text novely, referátník s důvodovou zprávou a doklad, kdo referátník elektronicky schválil po vyloučení osobních údajů v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
2) Je důvodem pro nepřijetí do sl. poměru PČR předchozí úřední změna pohlaví žadatele?
Ne, předchozí úřední změna pohlaví žadatele nijak nediskriminuje v rámci přijímacího řízení k Policii České republiky. Není to důvodem pro jeho nepřijetí.
3) Je důvodem pro ukončení sl. poměru úřední změna pohlaví sloužící/ho policistky/policisty?
Ne, úřední změna pohlaví osoby, která je aktuálně ve služebním poměru, nemá za následek ukončení jejího služebního poměru. Skončení služebního poměru je upraveno v hlavě III zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V § 42 jsou uvedeny taxativní důvody, kdy musí být příslušník propuštěn a je zřejmé, že změna pohlaví mezi důvody nefiguruje.
4) Je povinností policistky identifikovat se jako žena (malovat se, nosit dlouhé vlasy atd.)?
K tomuto bodu můžeme pouze citovat ze ZPPP č. 181/2006 dva odstavce čl. 11, které se vztahují k úpravě vlasů:
„(2) Policista nesmí na veřejnosti a při výkonu služby nosit vlasy upravené nadměrně nepřirozenými barvami nebo tvary účesů nebo tvary účesů charakteristickými pro extremistické skupiny; za takový tvar účesu se nepokládá krátký sportovní sestřih ani zcela oholené vlasy; nesmí též mít vlasy v úpravě, která by mohla podstatně zvýšit ohrožení jeho bezpečnosti při výkonu služby.
(3) Policista ve služebním stejnokroji musí mít vlasy upravené konvenčním způsobem. Vlasy nesmějí na čele vyčnívat zpod pokrývky hlavy. Na zátylku hlavy nesmějí vlasy přesahovat límec košile a na skráních zakrývat ušní boltce, kotlety nesmějí přesahovat střed ušního boltce; vlasy nelze stahovat sponkami, čelenkami, mašlemi ani síťkou na vlasy. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na policistku.“.
Z výše uvedeného je zřejmé, že i policistka může mít krátký sportovní sestřih.
5) Má policista/ka povinnost sdělovat veřejnosti informace o svém pohlaví?
K uvedené otázce můžeme citovat § 12 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky: „Při provádění úkonu je policista povinen prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem.“. Příslušníci Policie České republiky se neidentifikují pohlavím, při výkonu své činnosti, resp. při provádění úkonu, se identifikují výše zmíněným postupem.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 3. 12. 2025