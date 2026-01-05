Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Změna organizace dopravy na křížení D1 a D2
Víkendové úpravy se finalizují ještě dnes.
Pondělní ráno a dopoledne proběhlo bez větších problémů. Výrazně pomohla méně intenzivní mezinárodní kamionová doprava od jihu, která ale bude postupně nabývat na intenzitě. Zvýšený počet policejních hlídek operuje v místě a řeší drobné komplikace. Průběžně posíláme odpovědným firmám návrhy na úpravy a vylepšení dopravního značení. Co ale platí už teď a bude to platit po celou dobu stavby je následující:
- Jezděte s maximální pozorností a ne popaměti, dopravní značení i trasy se průběžně mění.
- Ne vždy se vyplatí jet podle auta před vámi, může to být vozidlo mířící na stavbu, nebo může jeho řidič udělat chybu.
- Pokud už se se spletete, nepouštějte se do nebezpečných a zakázaných manévrů (otáčení a couvání).
- Nesnažte se zachránit situaci na poslední chvíli, prudké změny směru a rychlosti jízdy mohou vést k dopravní nehodě.
05.01.2026, mjr. Pavel Šváb