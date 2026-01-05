Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Změna organizace dopravy na křížení D1 a D2

Víkendové úpravy se finalizují ještě dnes. 

Pondělní ráno a dopoledne proběhlo bez větších problémů. Výrazně pomohla méně intenzivní mezinárodní kamionová doprava od jihu, která ale bude postupně nabývat na intenzitě. Zvýšený počet policejních hlídek operuje v místě a řeší drobné komplikace. Průběžně posíláme odpovědným firmám návrhy na úpravy a vylepšení dopravního značení.  Co ale platí už teď a bude to platit po celou dobu stavby je následující:

  1. Jezděte s maximální pozorností a ne popaměti, dopravní značení i trasy se průběžně mění.
  2. Ne vždy se vyplatí jet podle auta před vámi, může to být vozidlo mířící na stavbu, nebo může jeho řidič udělat chybu.
  3. Pokud už se se spletete, nepouštějte se do nebezpečných a zakázaných manévrů (otáčení a couvání).
  4. Nesnažte se zachránit situaci na poslední chvíli, prudké změny směru a rychlosti jízdy mohou vést k dopravní nehodě.

05.01.2026, mjr. Pavel Šváb

