Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zlodějům není svatý ani kostel
Policisté z obvodního oddělení Hrádek nad Nisou si klidné svátky neužili.
Dosud neznámý pachatel/pachatelé se v době od konce července letošního roku do 26. prosince, v kostele sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí, zmocnil/i hned osmi originálních olejových obrazů na dřevěných kartuších z 18. století s tématikou „Tanec se Smrtí“. Vzniklá škoda na odcizených obrazech přesahuje půl milionu korun. Policisté tak na druhý svátek vánoční zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu krádeže, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Případem se nyní zabývá kriminální policie v Liberci.
Tímto žádáme veřejnost, pokud máte jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele či pachatelů nebo informace k vypátrání odcizených obrazů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo na telefonu 974466477.
30. prosince 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje