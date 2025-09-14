Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zlodějská hyena dopadena
Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát.
Někdy trochu podceňovaní uniformovaní policisté tento týden výrazně přispěli k bezpečnosti v Českých Budějovicích. Do vazby totiž poslali tři recidivisty, převážně za krádeže a loupeže v Českých Budějovicích. Nejzávažnějším a zároveň hodně krkavčím činem byla loupež na devadesátileté seniorce. Té se dopustil recidivista bez zaměstnání ve středu ráno tento týden.
Seniorka s pomocným chodítkem si před domem připravovala klíče k odemčení domu, podezřelý muž maskovaný kapucí si jí pravděpodobně vyhodnotil jako bezbrannou i snadnou kořist a naprosto bezostyšně vedle ní z tašky ukradl její telefon. Ten však byl skoro bezcenný, a tak i přes odpor stařenky jí z tašky ukradl peněženku. Jen velkou náhodou neutrpěla stařenka při loupeži žádné závažné zranění, přestože se zloději bránila a ten jí několikrát odstrčil.
Policisté z Obvodního oddělení České Budějovice rozjeli ihned pátrání, zajistili s technikem na místě stopy, podařil se i kamerový záznam. S podobou pachatele seznámili kolegy z Oddělení hlídkové služby a nenápadně obsadili známé ubytovny. Postup se vyplatil a hned druhý den před jednou z vytipovaných ubytoven pachatele dopadli. Zjistili, že jde o známou firmu a také, že seniorka není jeho jedinou obětí, na staré lidi se totiž skoro specializuje, nečeká totiž žádný odpor …Policistům také výrazně pomohla sama přepadená, úžasně spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele. Po sdělení obvinění by tak mohl pachatel pokračovat do vazby.
Je také možné, že tento zadržený muž mohl okrást i někoho, kdo skutek nenahlásil, informace k případu přijmou policisté na lince 158.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz
14. září 2025