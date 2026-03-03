Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloději se vydávají za přátele

Požádají o půjčku, kterou nemají v plánu splatit. 

Podvodníci řádili v uplynulých dnech na Českobudějovicku. Ke svému obohacení využili známou legendu, ve které se přes sociální síť vydávali za přátele a žádali o půjčení peněz. Oba poškození, kteří uvěřili, že jim píšou jejich známí, zaslali neznámému pachateli po 35 000 korunách. Na to, že se stali obětí podvodu přišli o pár hodin později, když své známé, co peníze potřebovali, navštívili. Případy šetří policisté z Boršova nad Vltavou a Českých Budějovic. 

Nereagujte na žádosti o půjčení peněz, které vám přijdou zprávou na sociální síť. Když vám tato žádost přijde, zavolejte nebo navštivte osobně toho, kdo půjčku požaduje a vše si ověřte. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 