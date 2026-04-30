Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zloději odcizili chovného koně z elektrického ohradníku
Hřebec černobílé barvy zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách u České Lípy.
Ve středu 29. dubna v 6 hodin ráno uslyšel majitel v Heřmaničkách u České Lípy zařehtání koně, a když volný výběh s elektrickým ohradníkem poblíž svého domu zkontroloval, zjistil, že v něm chybí chovný hřebec plemene český teplokrevník černobílé barvy. Jeho matka, chovná klisna, která s ním ohradník sdílela, zůstala na místě sama. Hřebec má v kohoutku 170 centrimetrů a je mu 17 roků. Majitel vylučuje, že by pozemek opustil ze své vůle, protože se jednak bál přiblížit k elektrickému ohradníku, a jednak je také fixovaný na svou matku, bez které by prý nikam neodešel.
Chovatel viděl svého strakatého hřebce naposledy v úterý 28. dubna kolem 21. hodiny. Kůň v té době neměl na sobě sedlo ani jiný postroj. S koňmi oznamovatel neobchoduje, má je jen pro radost. Pokud by měl vyčíslit jeho hodnotu pro potřeby trestního řízení, tak ta se pohybuje kolem 80 000 korun. Majiteli nejde o peníze, ale o samotné zvíře, ztráta má pro něj především osobní rovinu. Muž uvítá veškeré informace, které se zmizením hřebce souvisejí. Kontaktovat ho můžete na čísle 739 308 344. Informace k případu samozřejmě přijímáme rovněž na bezplatné tísňové lince 158. Krádež českého teplokrevníka objasňuje obvodní oddělení policie v České Lípě.
30. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková