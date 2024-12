Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloději nezaháleli ani o svátcích

Jihočeský kraj - Policisté zaznamenali několik případů vloupání.

Ani během vánočních svátků zloději nezaháleli. Jihočeští policisté napříč krajem zaznamenali několik případů vloupání. Jeden z nich se stal na Táborsku. V přesně nezjištěné době někdy od 23. do 27. prosince se neznámý pachatel vloupal v Chýnově do půdních prostor jednoho objektu a odcizil odtud nářadí. Odnesl např. horní frézku, aku hřebíčkovačku, řetězovou pilu, pokosovou pilu a další. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše bezmála 60 000 korun. Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí, kteří po pachateli trestného činu krádeže pátrají.

Další případ zaznamenali policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou. Někdy v době od 24. do 26. prosince vnikl neznámý pachatel ve Zlivy do společných prostor jednoho bytového domu, vypáčil zámek dveří vedoucí do sklepů a následně z domu odcizil dvě jízdní kola. Svým činem způsobil škodu předběžně odhadnutou na 15 000 korun. Hlubočtí policisté intenzivně pátrají po totožnosti i dalšího pachatele, který někdy v době od 21. do 27. prosince v kolárně jednoho bytového domu v Hluboké nad Vltavou také odcizil dvě jízdní kola v hodnotě celkem 40 000 korun. Stejně jako pachateli ve výše zmíněném případu hrozí i tomuto zloději v případě jeho vypátrání a prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.

K trestnému činu krádeže vloupáním a navíc ještě k poškození cizí věci došlo v noci z 26. na 27. prosince v Českých Budějovicích. Dosud nezjištěný pachatel vytrhl garážová vrata u jedné z garáží. Přitom je poškodil i jejich vodící systém. Poté odtud odcizil dvě sady komplet kol s pneumatikami v celkové hodnotě 40 000 korun. Poškozením garáže způsobil škodu za 10 000 korun. Celková škoda tak dosáhla výše 50 000 korun. Po pachateli pátrají policisté z obvodního oddělení České Budějovice. I jemu hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

29. prosince 2024

