Zloděje se zubními pastami chytli kladenští strážníci
Pro kladenské policisty nebyl neznámým.
Kladenští strážníci požádali policisty z obvodního oddělení Kladno-město o spolupráci ohledně zloděje, který 7. května 2026 v odpoledních hodinách kradl v drogerii.
Ostraha prodejny kontaktovala Městkou policii Kladno s tím, že zastihla muže při krádeži zubních past, kdy se jej snažila zastavit. Nicméně zloději se podařilo z prodejny utéct. Strážníci jej později vypátrali v ulici Čs. Armády a převezli jej na služebnu k dalším úkonům.
Pro policisty nebyl muž, kterého ztotožnili jako 40letého, neznámou osobou. Lustrací si jen potvrdili, že se jedná o recidivistu majetkové trestné činnosti. Ve zkráceném přípravném řízení policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, na základě čehož ho pak hlídka eskortovala rovnou k okresnímu soudu na vazební jednání.
V případě odsouzení mu hrozí až dva roky za mřížemi.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
12. května 2026