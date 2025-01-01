Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zloděj zatoužil po whisky
Ze sklepa v Brně zmizely lahve za více než osmdesát tisíc korun.
Ve sklepě bytového domu v brněnském Králově Poli došlo v uplynulých dnech k vloupání, při kterém zmizelo téměř šedesát lahví alkoholu. Jednalo se o sbírku whisky, převážně tuzemské produkce, jejíž hodnota přesahuje 80 tisíc korun. Ve sbírce byly i limitované edice lahví s vyšší hodnotou. Zloděj se zřejmě velmi dobře připravil a věděl, kam jít. Ztratil se totiž pouze alkohol, ostatní věci zůstaly nedotčené. Pokud whisky neukradl pro vlastní konzumaci nebo pro doplnění své sbírky, je možné, že se odcizené lahve objeví v nabídce k prodeji. Takový prodej by mohl být důležitou stopou pro další pátrání. Pokud tedy zaznamenáte podezřelou nabídku whisky mimo oficiální distribuční kanály, kontaktujte policii na lince 158.
por. David Chaloupka, 7. srpna 2025