Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zloděj zatoužil po whisky

Ze sklepa v Brně zmizely lahve za více než osmdesát tisíc korun. 

Ve sklepě bytového domu v brněnském Králově Poli došlo v uplynulých dnech k vloupání, při kterém zmizelo téměř šedesát lahví alkoholu. Jednalo se o sbírku whisky, převážně tuzemské produkce, jejíž hodnota přesahuje 80 tisíc korun. Ve sbírce byly i limitované edice lahví s vyšší hodnotou. Zloděj se zřejmě velmi dobře připravil a věděl, kam jít. Ztratil se totiž pouze alkohol, ostatní věci zůstaly nedotčené. Pokud whisky neukradl pro vlastní konzumaci nebo pro doplnění své sbírky, je možné, že se odcizené lahve objeví v nabídce k prodeji. Takový prodej by mohl být důležitou stopou pro další pátrání. Pokud tedy zaznamenáte podezřelou nabídku whisky mimo oficiální distribuční kanály, kontaktujte policii na lince 158.

por. David Chaloupka, 7. srpna 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 