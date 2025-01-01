Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj vykrádající byty v Děčíně dopaden

Hrozí mu až tři roky vězení. 

Děčínští policisté dopadli zloděje, který má mít na svědomí opakované vloupání do bytů na území města. Policisté z obvodního oddělení Děčín – město zjistili, že 34letý muž z Děčína se měl během letošního srpna a září dopustit dvou případů majetkové trestné činnosti.

V prvním případě, ke kterému došlo koncem srpna ve čtvrti Staré Město, měl podezřelý neoprávněně vniknout do bytu dveřmi, následně jej prohledat a odcizit elektroniku, zlaté šperky a oděvy.

Druhého vloupání se měl dopustit o měsíc později v ulici Kamenická. Do domu se podle zjištění policistů nejprve neúspěšně pokusil vniknout hlavními dveřmi, které při tom poškodil. Následně se měl dostat dovnitř přízemního bytu násilím přes okno a z bytu odcizit několik elektrospotřebičů.

Celková škoda způsobená krádežemi a poškozením cizí věci přesáhla částku 145 tisíc korun.

Policisté v těchto dnech 34letému muži sdělili podezření ze tří trestných činů -  porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Děčín  21. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

