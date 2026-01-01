Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloděj ve sběrném dvoře
Vzal vše, co mu přišlo pod ruku.
Policisté z obvodního oddělení Týn nad Vltavou řeší případ krádeže ve sběrném dvoře v jedné nedaleké obci. Neznámý pachatel někdy v době od 15. do 16. května použil násilí, aby se do areálu sběrného dvora dostal. Pak už vzal prakticky vše, co mu přišlo pod ruku. Ukradl elektrokolo a pracovní elektrotříkolku. Poté zamířil do plechové stavební buňky, ze které si odnesl několik přepravek na pivo s prázdnými lahvemi. V areálu byla ještě dřevěná buňka sloužící jako kancelář, kam také zavítal. Vypáčil vstupní dveře a pak odtud ukradl úhlovou bursku, řetězovou pilu a a montážní svěrák. Celková škoda, kterou pachatel krádeží a poškozením způsobil, dosáha výše bezmála 65 000 korun.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. května 2026