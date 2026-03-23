Zloděj v Jaroměři se zaměřil na neobydlené domy
Policisté z obvodního oddělení v Jaroměři v uplynulých dnech sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 44letému muži, který měl mít na svědomí vloupání do dvou sousedících neobydlených domů. Svým jednáním způsobil majitelům škodu dosahující téměř 370 tisíc korun.
K prvnímu skutku mělo dojít v období od konce listopadu loňského roku do konce ledna letošního roku. Podezřelý měl po překonání několika překážek – mj. vytržení OSB desek a poškození cylindrické vložky – vniknout do sklepních prostor neobydleného bytového domu. Z objektu odcizil ruční nářadí i různé druhy stavebního materiálu.
Jeho jednání tím však podle zjištění policistů neskončilo. Koncem ledna se měl násilím vloupat i do vedle stojícího neobydleného domu. Tentokrát zvolil nezvyklý způsob vstupu: poškodil část střešní krytiny a do objektu pronikl přes střešní vikýř. Po prohledání prostor si odtud odnesl dřevěné nástěnné hodiny. Daleko se s nimi však nedostal – policisté zjistili, že je následně odložil v první nemovitosti, kterou už předtím vykradl.
Kromě odcizených věcí způsobil muž majitelům objektů další škodu i samotným poškozením dveří, zámků a střešní konstrukce. Celková předběžná škoda byla vyčíslena na částku blížící se 370 tisícům korun.
Policisté věc řeší ve zkráceném přípravném řízení. Vzhledem k tomu, že se podezřelý dopustil krádeže a způsobil větší škodu, hrozí mu v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení trest odnětí svobody až na pět let. Z evidence rovněž vyplývá, že muž byl v minulosti již pětkrát soudně trestán, převážně rovněž za majetkovou trestnou činnost.
por. Karolína Macháčková
23.3.2026