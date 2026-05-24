Zloděj v garáži
Dvě motorky odcizil, jednu poničil.
Policisté z obvodního oddělení Týn nad Vltavou pátrají po zloději, který se někdy v době od 17. do 19. května za použití násilí dostal do jedné garáže v Týně nad Vltavou. V garáži měl majitel zaparkovaných několik motocyklů. Pachatel jeden z nich vyvedl do venkovních prostor a poškodil ho. Konkrétně rozbil kryt ventilového víka po straně motocyklu a způsobil tak škodu ve výši 30 000 korun. Následně z garáže odcizil motocykl značky Jawa a motocykl značky Babeta. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, přesáhla částku 200 000 korun. Neznámý pachatel je tak podezřelý ze spáchání přečinu krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci, za které mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. května 2026