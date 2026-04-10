Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v domě

Zmizely věci za bezmála 35 000 korun. 

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele jednoho domu v Suchdole nad Lužnicí, když si všiml, že jeho dům navštívil nezvaný host. Obrátil se proto na policisty, kteří zjistili, že zloděj do domu vnikl za použití násilí dveřmi v zadní části domu a následně odtud odcizil destíky kusů kartuší stavebního lepidla, sadu ručního nářadí, úhlovou brusku, televizi a další věci. Celková částka, kterou majiteli způsobil, dosáhla výše bezmála 34 000 korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí.Po pachateli, který má na svědomí trestný čin krádeže a porušování domovní svobody, intenzivně pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. dubna 2026

