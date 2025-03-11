Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zloděj se vrátil na místo činu pro svůj zapomenutý mobil
Skončil v rukách policistů.
V pátek před polednem zlákala peněženka v otevřené kabelce 29letého zloděje z Děčínska. Patřila seniorce, která si kabelku odložila na lavičku u autobusové zastávky na náměstí v Mimoni. Když z ní jen na pár okamžiků spustila oči, přiběhl k ní neznámý mladík, který před tím seděl na vedlejší lavičce, peněženku popadl a utekl s ní.
V eufórii z "úspěšné akce" si ale na místě činu zapomněl vlastní mobilní telefon. Když si to uvědomil, vrátil se pro něj a padl rovnou do "náruče" policistů, které mezitím žena zalarmovala. Zpočátku svou účast na odcizení peněženky s hotovostí 5 400 korun vehementně popíral, ale nakonec se policistům na služebně pod tíhou důkazů k činu přiznal.
Krádeží si hodně přitížil, protože byl v podmínce a jenom za její porušení si odpyká ve věznici dva roky. Další dva mu hrozí za krádež peněženky.
3. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková