Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj se vrátil na místo činu pro svůj zapomenutý mobil

Skončil v rukách policistů. 

V pátek před polednem zlákala peněženka v otevřené kabelce 29letého zloděje z Děčínska. Patřila seniorce, která si kabelku odložila na lavičku u autobusové zastávky na náměstí v Mimoni. Když z ní jen na pár okamžiků spustila oči, přiběhl k ní neznámý mladík, který před tím seděl na vedlejší lavičce, peněženku popadl a utekl s ní.

V eufórii z "úspěšné akce" si ale na místě činu zapomněl vlastní mobilní telefon. Když si to uvědomil, vrátil se pro něj a padl rovnou do "náruče" policistů, které mezitím žena zalarmovala. Zpočátku svou účast na odcizení peněženky s hotovostí 5 400 korun vehementně popíral, ale nakonec se policistům na služebně pod tíhou důkazů k činu přiznal. 

Krádeží si hodně přitížil, protože byl v podmínce a jenom za její porušení si odpyká ve věznici dva roky. Další dva mu hrozí za krádež peněženky.

3. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

