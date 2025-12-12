Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj se před litoměřickou kriminálkou neschoval ani v Norsku

Kriminalisté z Litoměřic vypátrali muže, který v roce 2023 kradl elektroniku po celé České republice. 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality Litoměřice úspěšně uzavřeli několik let starý případ sériových krádeží elektroniky. Obviněný muž, který se v listopadu roku 2023 pohyboval napříč Českou republikou, se tehdy opakovaně dopouštěl krádeží za běžného provozu v otevřených prodejnách s elektronikou. Využíval nepozornosti personálu, překonával zámky výstavních vitrín a odcizoval vystavené zboží.

Jeho cílem se stal 1 kus chytrých hodinek, 1 tablet a 23 mobilních telefonů, čímž způsobil škodu vyčíslenou na 380.938,- Kč. Po poslední krádeži muž, cizí státní příslušník, narychlo opustil území České republiky.

Pátrání bylo náročné a zdlouhavé, přesto kriminalisté z Litoměřic případ nevzdali. Díky jejich mimořádně precizní a systematické práci, důslednému vyhodnocování stop a mezinárodní spolupráci, se podařilo podezřelého po několika letech vypátrat v Norsku, kde si v současnosti odpykává trest za obdobnou trestnou činnost.

Litoměřičtí kriminalisté mu následně sdělili obvinění z přečinu krádeže, za který mu v České republice hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Případ opět potvrzuje, že i zdánlivě ztracené kauzy mají díky vytrvalosti a profesionální práci kriminalistů z Litoměřic šanci na úspěšné objasnění.

12. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 