Zloděj se před litoměřickou kriminálkou neschoval ani v Norsku
Kriminalisté z Litoměřic vypátrali muže, který v roce 2023 kradl elektroniku po celé České republice.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality Litoměřice úspěšně uzavřeli několik let starý případ sériových krádeží elektroniky. Obviněný muž, který se v listopadu roku 2023 pohyboval napříč Českou republikou, se tehdy opakovaně dopouštěl krádeží za běžného provozu v otevřených prodejnách s elektronikou. Využíval nepozornosti personálu, překonával zámky výstavních vitrín a odcizoval vystavené zboží.
Jeho cílem se stal 1 kus chytrých hodinek, 1 tablet a 23 mobilních telefonů, čímž způsobil škodu vyčíslenou na 380.938,- Kč. Po poslední krádeži muž, cizí státní příslušník, narychlo opustil území České republiky.
Pátrání bylo náročné a zdlouhavé, přesto kriminalisté z Litoměřic případ nevzdali. Díky jejich mimořádně precizní a systematické práci, důslednému vyhodnocování stop a mezinárodní spolupráci, se podařilo podezřelého po několika letech vypátrat v Norsku, kde si v současnosti odpykává trest za obdobnou trestnou činnost.
Litoměřičtí kriminalisté mu následně sdělili obvinění z přečinu krádeže, za který mu v České republice hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Případ opět potvrzuje, že i zdánlivě ztracené kauzy mají díky vytrvalosti a profesionální práci kriminalistů z Litoměřic šanci na úspěšné objasnění.
12. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje