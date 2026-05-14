Zloděj rozbil okénko zaparkované škodovky, z auta zmizelo 50 tisíc korun
Plzeňští policisté objasnili případ vloupání do osobního vozidla. Policejní komisař obvodního oddělení Plzeň-střed sdělil podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci sedmačtyřicetiletému muži.
Podle dosud zjištěných skutečností došlo k činu ve středu 6. května v odpoledních hodinách v Kollárově ulici v Plzni. Podezřelý muž měl přistoupit k zaparkovanému vozidlu značky Škoda a dosud nezjištěným předmětem rozbít levou zadní skleněnou výplň u spolujezdce. Následně vnikl do interiéru vozidla, které prohledal.
Z auta odcizil jarní bundu a značkovou pracovní tašku na notebook. Uvnitř tašky se nacházela obálka s finanční hotovostí ve výši 50 tisíc korun. Poškozené ženě tak vznikla škoda přesahující 80 tisíc korun.
Policisté po podezřelém začali okamžitě pátrat, kdy využili operativně pátrací prostředky. Díky velmi dobré spolupráci kriminalistů a policistů z oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Plzeň se podařilo muže rychle ztotožnit a následně vypátrat. Významnou roli sehrála především jejich výborná osobní a místní znalost.
Policisté z oddělení hlídkové služby podezřelého zadrželi a umístili do policejní cely. Muž se následně k činu doznal. Policistům uvedl, že si ve vozidle všiml odložené kabelky, což ho přimělo rozbít okénko a tašku odcizit. Ukradené peníze však během několika dnů všechny utratil. V případě prokázání viny mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Policie opět upozorňuje řidiče, aby ve svých vozidlech nenechávali na viditelných místech žádné cennosti, kabelky, tašky, elektroniku ani finanční hotovost. Pachatelům často stačí jen několik vteřin a jediný pohled do interiéru auta, aby se rozhodli jednat. I zdánlivě bezcenné předměty mohou být motivem k vloupání. Pokud je to možné, ukládejte své věci mimo dohled, případně je z vozidla vždy odnášejte s sebou.
por. Michaela Raindlová
14. května 2026